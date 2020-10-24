Kütüphanelere öğrencilerden yoğun ilgi

Kovid19 salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin kapalı olması nedeniyle eğitimde geri kalmak istemeyen üniversite öğrencileri ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler, çalışmalarını Şehitkamil’deki kütüphanelerde sürdürüyor. Kütüphanelerin kendilerine önemli katkılar sunduğunu belirten üniversite öğrencileri, pandemi dönemi içerisinde eğitimden geri kalmadıklarını söyledi.

Eğitime vermiş olduğu desteklerle adından sıkça söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, pandemi döneminde de öğrencilerin en büyük destekçisi oluyor. Kovid19 salgını nedeniyle üniversitelerin kapalı olmasından dolayı eğitimde geri kalmak istemeyen üniversite öğrencileri ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler, ilçe genelinde hizmet veren 21 kütüphanede eğitimlerini aralıksız devam ettiriyor. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde kütüphaneleri kullanan öğrenciler, sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışıyorlar. Kütüphanenin kendisine çok büyük katkılar sağladığını kaydeden üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Yücel, “Geçtiğimiz yıl Şehitkamil Sanat Kütüphanesi’nde çalışarak hedeflediğim Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşmeyi başardım. Şu an pandemi dolayısıyla malum üniversiteler halen kapalı olduğu için eğitimde geri kalmamak adına çalışma alanlarına ihtiyacımız vardı. Bu konuda yine Şehitkamil Belediyemiz sağ olsun, kütüphanelerini bizler için açmış durumda. Bizler de kütüphaneye gelerek, online derslerimizi burada gerçekleştiriyoruz ve bu sayede eğitimde geri kalmıyoruz. Bunun yanı sıra bir sonraki göreceğimiz dersi de önceden üzerinden geçerek kendimizi hazırlıyoruz. Kütüphaneler, gerçekten bizlere çok büyük katkılar sağlıyor. Bundan dolayı bizlere yardımcı olan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Üniversiteye en iyi şekilde hazırlanıyorum

Şehitkamil Belediyesinin sunduğu kütüphane olanağıyla üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Mehmet Güneş, “Geçtiğimiz yıl mezun oldum. Şu an üniversiteye hazırlanıyorum. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine Şehitkamil Sanat Merkezi’nde bulunan Sanat Kütüphanesi’ne geliyorum ve burada üniversiteye hazırlanıyorum. Pandemi süreci olduğu için dershaneye gitmedim. Evde de açıkçası ders çalışacak pek imkanım olmadığı için burayı tercih ettim. Gerçekten Şehitkamil Belediyemizin kütüphanesinde üniversiteye en iyi şekilde hazırlanıyorum. Buradaki çalışmalarım sonucunda iyi bir üniversiteye yerleşeceğime inanıyorum. Bizlere böylesine anlamlı bir kütüphaneyi kazandırdığından dolayı Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Üniversiteye giden arkadaşlarımızı ve üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımızı Şehitkamil Belediyemizin kütüphanelerine davet ediyorum. Buraya gelen arkadaşlarımızın pişman olmayacağına inanıyorum” diye konuştu.

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