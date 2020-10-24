Gabriel Margarit: “3 puan aldığımız için çok mutluyum”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 10 mağlup eden Gaziantep'te Yardımcı Teknik Direktör Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.



“3 puan için mutluyum”

Gabriel Margarit, “Bugün çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra 3 puan kazandık. Antalya maçında olduğu gibi oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler. Umarım bu tempoyla devam ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.