

Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA)-

Süper Lig´in 6´ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında İttifak Holding Konyaspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından cezalı olan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica´nın yardımcısı Gabriel Margarit ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Uzun bir aradan sonda 3 puan aldıklarını ifade eden Gabriel Margarit, "Bugün gerçekten çok mutluyum, uzun bir aradan sonra 3 puan kazandık. Antalya maçında olduğu gibi bugün de oyuncularım maçın son dakikasına kadar mücadele ettiler. Bunun için ayrıca mutluyum. Bu takımın ruhuna ben gerçekten hayranım. Umarım bu aynı tempoyla gelecek maçta da devam ederim" diye konuştu.

İSMAİL KARTAL: ELİMDE İYİ OYUNCULAR VAR DA BEN Mİ OYNATMIYORUM

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise elindeki oyuncalarla yapacak başka bir şey olmadığını belirterek elinde olan oyuncuları değerlendirdiğini söyledi.

Kartal, ortaya koydukları mücadelenin karşılığının bu olmaması gerektiğini ifade ederek, "Maça iyi hazırlandık. İyi başladık, net pozisyonlarımız var rakibe pozisyon vermedik. Ortaya koyduğumuz mücadelenin karşılığı bu olmamalıdır. Duran toptan bir gol yedik. En çok buna üzüldüm. Bu maçta olmadı. Elimdeki oyuncuları değerlendirmeye çalışıyorum. Elim de futbolcu varda ben mi oynatmıyorum? Ama diğer maçlarda olmayacak anlamına gelmiyor. İki maçtır iyi oynuyoruz ancak talihsiz goller yiyoruz. Özellikle duran topta yediğimiz gol beni üzdü. Rakibin pozisyonu yok. Bizim ise çok sayıda pozisyonumuz oldu ama değerlendiremedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gabriel Margarit'in açıklamaları

-İsmail Kartal'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2020-10-24 19:31:54



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