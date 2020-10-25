Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı Gaziantep FK 5 maçtır yenilmiyor

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Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Konyaspor’u Muhammet Demir’in 76. dakikada attığı golle 10 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep ekibi, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

Gaziantep FK son 5 yıldaki en kötü sezon lig başlangıcını yapmıştı. Ligin 6. haftasında ağırladığı Konyaspor’u Muhammet Demir’in 76. dakikada buluğu golle 10 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Kırmızısiyahlılar, ligin 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 11, 3. hafta deplasmanda Göztepe'ye karşı Alexandru Maxim’in son dakikalarda bulduğu golle 22, 4. haftada evinde Trabzonspor'a ise 90+3’te yine Maxim’in bulduğu golle 11 ligin 5. haftasında ise Antalyaspor deplasmanında 9 kişi kaldığı karşılaşmada 11 berabere kaldı.

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