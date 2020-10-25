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Başkan Doğru’dan Vali Gül ve Başkan Şahin’e Habeş Kanyonu teşekkürü

İHA

Başkan Doğru’dan Vali Gül ve Başkan Şahin’e Habeş Kanyonu teşekkürü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ve Dünya’da benzeri bulunmayan Araban ilçesi sınırlarında yer alan doğa harikası Habeş Kanyonu’nda yaklaşık 9 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Doğa yürüyüşü ardından açıklamalarda bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Zirve, Gazi, Kadak ve Karayel Dağcılık Kulübü üyeleri ile Gaziantep ve Arabanlı doğa tutkunları, Araban ilçesindeki Habeş Kanyonu’nda düzenlenen doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Vali Gül, Başkan Şahin, Milletvekili Erdoğan, Kaymakam Mutlu, Başkan Doğru Habeş Kanyonu’nda hem doğa yürüyüşü yaptı hem de incelemelerde bulundu.
Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru doğa yürüyüşü sonunda Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’a Habeş Kanyonu’nu sahiplendikleri için teşekkür ettiği açıklamasında, ’’Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile birlikte Gaziantep ve Araban ilçesindeki doğa tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye ve Dünya’da benzeri bulunmayan Araban ilçesi sınırları içerisinde bulunan doğa harikası Habeş Kanyonu bölgesinde 9 kilometrelik doğa yürüyüşümüzde Habeş Kanyonu’nun Türkiye ve Dünya’daki dağcılık sporlarına önemli katkılar sağlayacağını Gaziantep Valimiz sayın Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan ile birlikte Gaziantep ve Araban ilçesindeki doğa tutkunları ile birlikte bir kez daha yerinde gördüklerini belirten Başkan Doğu, Araban ilçemizin sınırları içerisinde bulunan Habeş Kanyonu doğal güzellikleri ile görenleri etkileyen ve bölge halkı tarafından ‘Habeş Deresi’ olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı tarihi mimarisi ve özgün tabiatıyla ziyaretçilerine adeta eşi görülmemiş bir görsel şölen sunuyor. Dağcılık sporu için oldukça elverişli olan kanyonda yer yer 40 derece eğimli patikalar ve 23 çadırlık konaklama alanları bulunuyor. Fırat Nehri’ne bağlanan Ardıl Çayı, Karapınar Su Gözü kaynak suyu, Sıtma Pınar Çayının birleştiği bölgede bulunan Habeş Kanyonu, Birecik Barajı’nın suyunun yükselmesinin ardından kanyonun içinden geçen Habeş Deresi’ni besleyen çay sularının seviyesinin Birecik barajından akıtılan sularıyla birlikte 56 metreye yükselmesinin ardından kanyonundaki doğa güzelliklerinin oluşturmasıyla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahin’in Gaziantep Valisi sayın Davut Gül ile birlikte daha önceden bölgeyi ziyaret ederek, doğal güzelliklere yakından şahit olmuş, bölgenin turizme açılması için çalışma başlatacağını açıklamıştı. Bugün de Gaziantep Valisi sayın Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Gaziantep’teki doğa tutkunlarından oluşan büyük bir grup ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşü sırasında Habeş Kanyonu’nun Türkiye ve Dünya’da benzeri bulunmayan kanyon olduğunu bir kez daha yerinde gören Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Fatma Şahin’in Habeş Kanyonu’nu sahip çıkarak Türkiye’deki ve Dünya’daki doğa tutkunlarının doğa sporları yapabilmeleri için başlattığı çalışmaların en kısa zamanda tamamlayacağına inandığını belirterek başlatılan çalışmalar için Gaziantep Valisi sayın Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatma Şahin’e Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak şahsım ve bölge halkı adına teşekkür ederim’’ diye konuştu.
Yapılan incelemelerin ardından çalışmalara başlanacağı bildirildi.

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