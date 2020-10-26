Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü Gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Gaziantep’te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K., dün sabah oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K.’nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından polisin araştırması devam ederken, vücudunun birçok yerinde kırık olan M.C.K. yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

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