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Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü Gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü Gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep’te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K., dün sabah oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K.’nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Yaşanan olayın ardından polisin araştırması devam ederken, vücudunun birçok yerinde kırık olan M.C.K. yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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