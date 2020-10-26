Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, geçirdiği ani kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, sabah saatlerinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Gaziantep Asri Mezarlıkta yapılacak törenin ardından Nadir Nadirgil’in cenazesi memleketi Isparta’ya uğurlanacak.
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