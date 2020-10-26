Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı için tören

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Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP´te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil'in (49) cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Evinde dün akşam kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden, 2'nci sınıf emniyet müdürü Nadirgil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından bu sabah Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne gitirildi. Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Nadrirgil'in eşi Dilek Nadirgil ve 2 çocuğu ile mesai arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, kısa süre önce Afyonkarahisar'a tayini çıktığı öğrenilen Nadir Nadirgilin cenazesi, toprağa verilmek memleketi Isparta´ya gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-10-26 12:51:10



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