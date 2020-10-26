Gaziantep’te huzur operasyonu: 93 kişiye işlem

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 26 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 18 şahsa hırsızlık suçundan ve 49 aranan şahıs yakalanarak toplamda 93 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 93 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 26 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 18 şahsa hırsızlık suçundan ve 49 aranan şahıs yakalanarak toplamda 93 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 13 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 97 gram uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 11 adet ruhsatsız tabanca 287 adet fişek, 1 adet tabancaya ait parçalar, 1 adet ruhsatsız tüfek 13 adet kartuş, 26 adet kesici alet, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet suça konu cep telefonu, 3 adet suça konu hırsızlık malzemesi, 5 adet çalıntı değişik markalarda dizüstü bilgisayarı, 3 adet çalıntı değişik markalarda televizyon, 2 adet sahte plaka, 1 adet kumar (oyun) makinesi ele geçirdi.

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