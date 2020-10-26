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Büyükşehir’in düzenlediği polyment tenis turnuvası cumhuriyet kupası tamamlandı Şahin: “Tenis artık herkesin oynayacağı bir spor dalı oluyor”

İHA

Büyükşehir’in düzenlediği polyment tenis turnuvası cumhuriyet kupası tamamlandı Şahin: “Tenis artık herkesin oynayacağı bir spor dalı oluyor”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Polyment Tenis Turnuvası Cumhuriyet Kupası ve 2020 Sezonu Gaziantep Defi Ligi’nin ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tenisin artık belli bir grubun oynadığı spor dalı olmadığını herkesin oynayabildiğini söyledi.
Gençlerin geleceğe iyi bir şekilde hazırlanması için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 97’nci yılı onuruna düzenlediği Polyment Tenis Turnuvası Cumhuriyet Kupası ve Türkiye’de bir ilk niteliğinde tenis ligi olarak organize edilen 2020 Sezonu Gaziantep Defi Ligi’nin ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Komleksi’nde gerçekleşti. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Ayhan Sarı ve Türkiye Tenis Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Halil Uğur katıldı. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Fatma Şahin, yapılan tesisler ve girişimlerle tenisin belli bir grubun oynadığı bir spor dalı olmaktan çıkıp herkesin yapabileceğini belirtti. Cumhuriyet Kupası kapsamında 5 farklı kategoride 125 sporcu yarışırken 30 sporcu dereceye girdi.

"Bu turnuvalar spora değer verdiğini gösteriyor”
Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun kardeşlik, paylaşmak, birleşmek, yeni dostluklar kurmak olduğunu hatırlatarak, “Böyle bir güzel manzaranın nedeni Gaziantep’in tenise, spora değer verdiğini, nasıl bir vizyonu olduğunu gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Ben sporcunun, zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ diyor. Bu altyapı kendiliğinden olmuyor. Gençlik ve Spor Bakanı bize çok yardımcı oldu. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak bu tesislerden geçiyor. Geldiğimiz noktada hangi alanda gençleri yönlendirebiliriz dedik. Çıkan anketler, bilimsel çalışmalar sonunda ne yapacağız dedik. Çocukların hangi alanda yetenekli olduğunu tarayıp aileleri bilinçlendirmek arkasından fırsat vermek lazım. Bu konuda çalışmalar başlatacağız. Başarıda yeteneğini ortaya çıkarmak ve severek yapmak önemli. Fırsat verildiği zaman nasıl işler çıktığını biliyoruz. Bu yüzden tesisleşeceğiz. Tenis herhangi bir spor değil. Aynı zamanda strateji. Karşı tarafın hareketine karşı aklını kullanma. Sadece fiziksel üstünlük değil özel bir yetenek istiyor. Bu şehrin yaşam kalitesini ve mutluluğunu beraber inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Tüm gençlerin sporla ilgilenmesini istiyoruz"
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise tesisin değerini vurgulayarak, “Gençlerimizi bilim, teknoloji ve spor alanında çalışmaları maddi ve manevi değerlerine sahip çıkarak, kendini donanımlı olarak yetiştirmesi bizim için çok önemli ve kıymetli. Spor ile uğraşan çocuklarımız hem eğitim hem iş hem de aile hayatlarında aynı başarıyı iyi bir şekilde gösteriyorlar. Tüm gençlerin spor dallarından biriyle ilgilenmesini istiyoruz” diye konuştu.
Türkiye Tenis Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Halil Uğur ise tesisin önemini vurgulayarak Gaziantep’in sanayide, gastronomide olduğu gibi sporda da lider olacağını belirtti.
Defi Ligi kurucusu Mustafa Özyurt, modern tesisin halka sunulmasının önemini vurguladı, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.
Polyment Tenis Turnuvası Cumhuriyet Kupası sonunda Büyük Erkekler kategorisinde Mustafa Özyurt şampiyon olurken, Musab Bulut finalist, Cem Karaküçük üçüncü, Büyük kadınlar kategorisinde ise Ayten Acun şampiyon, Fatma Elcik finalist ve Canan Pulat üçüncü oldu. 45+ Erkekler kategorisinde Sedat Filiz şampiyon, Seyfi Banak finalist, Gökhan Sever üçüncü, Çocuklar kategorisinde Ayda Akçayöz şampiyon, Arda Can Uğur ikinci, Samet Çupurbaş üçüncü, Yeni Başlayanlar kategorisinde ise Fatih Karahan şampiyon, Ayhan İlhan ikinci ve Ali Cem Oktay üçüncü oldu.
2020 Sezonu Gaziantep Defi Ödülleri Büyük Erkekler Kategorisi’nde 1’inci Lig’de Sedat Filiz 1’incilik kürsüsüne otururken Filiz’i Cem Karaküçük takip etti. 2’nci Lig’de Ahmet Han Çelik 1’inci sıraya yerleşirken Çelik’i Mustafa Güneş izledi. 3’üncü Lig’de Adem Uçar 1’inci olurken Bülent Kale 2’inci sırada bulundu. 4’üncü Lig’de Şahin Cengiz 1’inciliği kazanırken Cengiz’in ardından Abdullah Kür 2’incilik aldı. 5’inci Lig’de ise Mahsum Korkmaz 1’inciliği elde ederken Ender Kılıç 2’inci sıraya oturdu. Büyük Kadınlar Kategorisi’nde ise 1’inci Lig’de Aysu Özkeçeci 1’inci olurken Özkeçeci’yi Pelin Gülyuva izledi. 2’nci Lig’de Merve Gülerim 1’inci sırada bulunurken Gülerim’i Göksu Karabağlı takip etti. Çocuklar 1’inci Lig’inde de Ayda Akçayöz 1’inci olurken Arda Can Uğur 2’nci sırada yer aldı.

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