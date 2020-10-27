5 yıl sonra ilk defa duydu

Gaziantep'te yaşayan 5 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Halil, 2015 yılında Suriye’deki evlerinin önünde patlayan bomba nedeniyle sağır oldu. Türkiye geldikten sonra hayırseverler tarafından ameliyat masrafları karşılanan Hasan, kulağına takılan işitme cihazıyla 5 yıl aradan sonra ilk kez duydu.

Suriye’deki iç savaş dolayısıyla evlerinin önünde patlayan bomba sonrası kulak zarı patlayan 5 yaşındaki Hasan, sağır oldu. İç savaştan ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Hasan’ın babasının cuma namazında camide tanıştığı Diyanet Vakfı görevlisi Nasır Demir’in çabaları sonrası hayırseverlerin katkılarıyla yapılan ameliyatla Hasan ilk kez duydu. Kulağına takılan ses cihazıyla ilk kez sesleri duyan Hasan’ın mutluluğu yüzünden okundu.



“Emeği geçenlerden Allah razı olsun”

Hayırseverlere ve oğlunun tedavisinde emeği geçenlere teşekkür eden Hasan’ın babası Halil Hasan, "Oğlum bomba sesi sonrası sağır oldu. Daha sonra Türkiye’ye geldik. Hayırseverler ve hayır kurumları yardımcı oldu. Oğlum inşallah sağlığına kavuşur. Sesleri duyar, okula gider ve arkadaşlarıyla oynar. İnşallah konuşur. Tüm hayırseverlerden ve hayır kurumlarından Allah razı olsun. Ameliyatı yapan doktorumuza ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.



“Hasan diğer çocuklara yetişecek”

Hasan’ın başarılı bir ameliyat sonrası duymaya başladığını ve yakın zamanda konuşabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Secaattin Gülşen, "Hasan bize başvurduğunda işitme kaybı vardı. Kelime anlamında hiçbir konuşması da yoktu. Yapılan tetkikler sonrası iki kulağından da hiçbir şekilde işitmediğini fark ettik. Yapılan radyolojik incelemelerinde iç kulağının geliştiğini, sinirlerinin olduğunu fark ettik. Buna yönelik tedavisine başladık. Bu tip problemlerde hiç duymayan kulaklarda yetişkinlerde ve çocuklarda koklear implant dediğimiz bir ameliyat yapıyoruz. Doğrudan işitme sinirlerini uyararak, hastaların duymasını sağlıyoruz. Bu şekilde ameliyat süreciyle ve rehabilitasyon süreciyle işiten bir birey olmasını sağlıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra Hasan’da diğer çocuklara yetişecek. Bu ameliyattan sonra rehabilitasyon süreci çok önemli. Ailemizin bu süreçte hakikaten bu sürece önem vermeli” ifadelerini kullandı.

Nasır Demir’in camide tanıştığı Halit Hasan’a yardımda bulunarak oğlunun tekrar duymasını sağladığını ve bu olay sonrası caminin önemini bir kez daha ortaya koyulduğunu söyleyen İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, “Biz Hasan’ın ses duyduktan sonra yüzündeki gülüşü gördük. Bu yavrumuz henüz 1 yaşındayken evlerinin olduğu mekana düşen bombanın patlaması sonucu işitme ve konuşma yetisini kaybediyor. Ardından ailecek ülkemize geliyorlar. Ülkemizde hayırseverlerin katkısıyla bu yavrumuz bu zorluğu aştı. Öncelikle din görevlimiz Nasır hocamız bu olaya çok önem verdi. Nasır Hocamız, aslında burada camilerimizin din görevlilerimizin toplumun tamamını kuşatan bir örneklik ortaya koydu. Hamdolsun bugün yavrumuzun ilk kez işitmesine tanık olduk” diye konuştu.

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