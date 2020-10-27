GAHİB Başkanı Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAHİB Başkanı Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İHA

GAHİB Başkanı Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyeti daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere bırakmak için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan Türk milletinin, büyük imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşını kazanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğunu belirten GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 97. yılını coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek kurduğu Cumhuriyeti daha da ileriye taşımak hepimizin en büyük sorumluluğu ve görevidir. Bu amaçla daha çok çalışacak ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz”ifadelerine yer verdi. GAHİB Başkanı Kaplan, mesajında, "Bundan 97 yıl önce yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde kurulan Cumhuriyetimiz bugün dünyanın en büyük ekonomileri içerisinde yer almaktadır. Bunu Cumhuriyetin kazanımlarına borçluyuz. Atalarımızın kanları ve canları pahasına kurarak bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak her vatandaşın öncelikli görevidir. Cumhuriyetimizi sadece korumak ve yaşatmakla kalmayacak, daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarılması için daha fazla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yıl sonra ilk defa duydu
YEREL HABERLER 5 yıl sonra ilk defa duydu
(Özel) Türkiye’nin hayvan yemi Gaziantep’ten Gaziantep’te ikinci ürün sevinci
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin hayvan yemi ...
İşçinin kopan kolu yerine dikildi
YEREL HABERLER İşçinin kopan kolu yerine dikildi
Başkan Kılıçtan Mevlid Kandili mesajı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: "Örnek ahlakını özümseyerek yaşamamız gerekmektedir"
YEREL HABERLER Başkan Kılıçtan Mevlid Kandili mesajı Oğuzeli ...
Dr. Ercüment Erbaş’tan başarılı bir operasyon daha
YEREL HABERLER Dr. Ercüment Erbaş’tan başarılı bir operasyon daha
GAGİAD'dan ile Enyakit indirmi akaryakıt protokolü
YEREL HABERLER GAGİAD'dan ile Enyakit indirmi akaryakıt protokolü
Milletvekili Yüksel'den Rektör Özaydın’a tam destek
YEREL HABERLER Milletvekili Yüksel'den Rektör Özaydın’a tam destek
Büyükşehir’in düzenlediği polyment tenis turnuvası cumhuriyet kupası tamamlandı Şahin: “Tenis artık herkesin oynayacağı bir spor dalı oluyor”
YEREL HABERLER Büyükşehir’in düzenlediği polyment tenis turnuvası ...
GAÜN, Enteggre TISA programı finale yaklaşıyor
YEREL HABERLER GAÜN, Enteggre TISA programı finale yaklaşıyor
Gaziantep’te huzur operasyonu: 93 kişiye işlem
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu: 93 kişiye işlem
Gaziantep maske takmıyor Kimi kameraları görünce maske taktı bazılarının ise bahanesi sigara oldu
YEREL HABERLER Gaziantep maske takmıyor Kimi kameraları görünce ...
Gaziantep'te sürdürülebilir kentsel hareketlilik eğitimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te sürdürülebilir kentsel hareketlilik ...
Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia Anne Hatice Çimen: “Oğlumu önce dövüp sonra balkondan attılar” "Meğer soymuşlar oğlumu kablo ile vurarak darp etmişler, sonra da balkondan atmışlar"
YEREL HABERLER Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden ...
Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı için tören
YEREL HABERLER Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür ...
Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi düzenlenen törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını ...
Yarı çıplak gencin balkondan düşme anı kamerada
YEREL HABERLER Yarı çıplak gencin balkondan düşme anı kamerada
Öğretim Üyesi Mehmet Solakhan’a "doçentlik" kutlaması
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Mehmet Solakhan’a "doçentlik" kutlaması
SANKO Okullarının tenis başarısı
YEREL HABERLER SANKO Okullarının tenis başarısı
Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını ...
Korona virüsü yenen başkan görevinin başında
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen başkan görevinin başında
Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü Gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü Gencin ...
ANKA’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ANKA’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Gaziantep'te, 1001 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 1001 kişiye koronavirüs cezası
Gaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 12 bin 960 paket kaçak sigara ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X