Şimşek’ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Şimşek yayımladığı mesajda cumhuriyetin ilelebet devam edeceğini vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ‘ya istiklal ya ölüm’ parolası ile başlatılan Milli Mücadelemiz, milletimizin her türlü yokluğa rağmen destansı kahramanlığı sonucu zaferle noktalanmış ve milletimizin karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet kurulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözlerinde de ifade edildiği gibi millet iradesine dayanan ve laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin 97’inci yaşını kutlamanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. Büyük yokluklarla kurulan Cumhuriyetimizin, bugün dünyanın sayılı ekonomileri arasına girmesini, demokrasimizi, huzurumuzu ve kardeşliğimizi Cumhuriyet’in değerlerine ve kazanımlarına borçluyuz. Bu nedenle Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi, geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetini sağlayan medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir’ şeklindeki veciz sözler, geleceğimize ışık tutması bakımından çok önemlidir. Tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabullenmeyen atalarımıza layık olabilmek için ortak değerimiz olan Cumhuriyetimizin her geçen gün daha da güçlenerek ilelebet yaşaması için çalışmak hepimizin asli görevi ve sorumluluğudur. Şanlı tarihimizin en önemli kilometre taşları arasında yer alan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’inci yıldönümünde, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve gururla kutlarken, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun“ ifadelerini kullandı.

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