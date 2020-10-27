En tehlikeli çay keyfi Unutulan demliğin neden olduğu alevlerin arasından çıkarılan tüpün kontrollü olarak boşaltılmasını çevredekiler çay içerek izledi

– Gaziantep’te bir iş yerinde çay demlerken tüpte unutulan demlik yangına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken alevler arasından çıkarılan dolu tüpün kontrollü bir şekilde boşaltılmasını çevredeki vatandaşlar çay içerek izledi.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesinde bulunan bir iş yerinde tüpte unutulan demlik yangına neden oldu. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İş yerinde inceleme yapan itfaiye erleri alevlerin arasından çıkarılan ve zarar görmüş dolu mutfak tüpünün gazını, patlamaması için kontrollü olarak çıkarttı. Çevredeki vatandaşlar ise bir taraftan gazın boşaltılmasını izlerken diğer yandan çaylarını yudumladı.

Öte yandan, maddi hasar meydana gelen iş yerinde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

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