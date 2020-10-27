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Mehmet Büyükekşi: "Seri yakalayacağımıza gönülden inanıyorum" Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Güçlü bir ekibe sahibiz"

İHA

Mehmet Büyükekşi: "Seri yakalayacağımıza gönülden inanıyorum" Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Güçlü bir ekibe sahibiz"

Konyaspor karşısında alınan galibiyetin sevincini yaşanan Gaziatep Futbol Kulübü'nde Başkan Mehmet Büyükekşi, güçlü bir ekibe sahip olduklarını ve artık galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.
Konyaspor maçında taraftarların sesini duymalarından dolayı mutlu olduklarını kaydeden Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’a yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti. Süper Lig’in ilk 5 haftasında galip gelememenin futbolcular üzerinde bir baskı oluşturduğunu ifade eden Büyükekşi, “Takımımızdan ve teknik heyetimizden beklentilerimizin herkes farkında. Gerçekten güçlü bir ekibe sahibiz ve ligde iyi sonuçlar almayı hak ediyoruz. İlk 5 haftada sadece Galatasaray’a karşı kaybettik ancak birçok karşılaşmada da galibiyeti şanssız şekilde kaçırdık. Konyaspor maçı öncesi takımımız galibiyet hasretine son vermek için iyi bir çalışma süreci geçirdi ancak ister istemez kazanamamanın vermiş olduğu baskıyla da başa çıkmak zorundalardı. Ama hepsi üzerine düşen görevi yaptı ve bu stresi de yenmeyi başardık. Bundan sonra daha özgüvenli bir takım izleyeceğimize inanıyorum” dedi.

“Galibiyet serisi yakalayabiliriz”
Sezon başında yapılan takviyelerle güçlü bir kadro kurduklarını ifade eden Büyükekşi, “Geçtiğimiz sezonu iyi bir noktada bitirdikten sonra bu sene daha da başarılı olmak istiyorduk. Bu neticede takımımıza birçok önemli transfer yaptık. Ligde oynadığımız son 5 karşılaşmayı kaybetmemek elbette önemli bir istatistik ancak yeni bir galibiyet serisi yakalamamamız için de hiçbir sebep bulunmuyor. Konyaspor karşısında aldığımız galibiyetin ardından, daha moralli ve daha rahat bir şekilde Gençlerbirliği deplasmanına gideceğiz. İnşallah bu karşılaşmada da hem teknik heyetimiz hem de futbolcular var güçleriyle mücadele ederek Gaziantepimize üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşatacaklardır. Ben galibiyet serisi yakalayacağımıza gönülden inanıyorum” diye konuştu.

“Taraftarlarımızın yanımızda olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor”
Bu sezon ilk kez localara belirli bir kapasitede taraftar alınmasıyla birlikte karşılaşmaların daha mücadeleci bir ortamda geçeceğine inandığını söyleyen Büyükekşi, “Pandemi süreciyle birlikte taraftarlarımızın desteğinden bir süre uzak kalmak zorunda kalmıştık. Gerçekten onlar bizler için çok değerli ve her zaman gücümüze güç katıyorlar. Konyaspor karşılaşmasında onların sesini duymak, yanlarımızda olduklarını bilmek bile bizi mutlu etti. Umut ediyorum ki, ülkemiz ve dünya bu süreci en kısa sürede atlatmayı başaracaktır. Dolu stadyumlar önünde karşılaşma oynamak futbolu herkes için daha anlamlı kılıyor. Gerek dualarıyla, gerekse de stadyuma gelerek bizlere destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onları mutlu edebilmek adına iyi skorlar almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türk futbolu adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız”
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un yapmış olduğu ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Büyükekşi, “Hamit Altıntop futbolculuk kariyeri boyunca ülkemize büyük hizmetlerde bulundu ve Avrupa’nın en büyük kulüplerinde ayyıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil etti. Kendisinin federasyon içerisinde olmasını da sevinçle karşılamıştık ve o da üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Hamit Altıntop’a ve Türkiye Futbol Federasyonumuza bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi hem karşılaşmayı takip etme fırsatı buldu hem de kulübümüzü ziyaret eti. Bundan sonraki süreçte de Türk futbolu adına Gaziantep Futbol Kulübü olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız” dedi.

“Gençlerbirliği maçını kazanmak istiyoruz”
Süper Lig’in 7. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçının kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Konyaspor maçıyla birlikte üzerimizdeki stresi yenmeyi başardık. Bu skorun daha anlamlı olabilmesi adına Gençlerbirliği maçında da puanlar hedefliyoruz. Bu doğrultuda teknik direktörümüz Sumudica’ya, ekibine ve tüm futbolcularımıza güveniyoruz. Dostluğun esas değerler alındığı ve fairplay çerçevesinde bir karşılaşma olmasını diliyorum. Bu karşılaşmayı da kazanarak, üst sıralara doğru yükselmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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