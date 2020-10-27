Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir hafta önce hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 20 Ekim sabahı İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmek isteyen Sadettin Kara (51) yönetimindeki 27 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan okula götürdüğü yeğeni ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Azra Soysal (8) hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, trenin, kontrolsüz şekilde hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-10-27 13:44:24



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