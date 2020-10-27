Osmangazi Mahallesi’nde yeni açılan yollar asfaltlanıyor Yeni yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak

Şehitkamil Belediyesi, Osmangazi Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve altyapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmasına başladı. Asfaltlama çalışmalarının ardından yeni modern yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi’nde yol açma ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması aralıksız devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak.

“Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz”

Asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Osmangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Özaslan, “Öncelikle Şehitkamil Belediyemize mahallemize yapmış olduğu her türlü hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olmasından dolayı, yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapılmıştı. Açılan yollarda altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından, Şehitkamil Belediyemiz tarafından asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Şu an asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok kısa bir süre içerisinde çalışmalar tamamlanarak, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak. Bu bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımızın yol sorunu çözülmüş olacak. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz. Ben tekrar, bu hizmetten dolayı emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.