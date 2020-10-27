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Yerel mahkemenin öldürülen müzisyen ile ilgili kararı Yargıtaya taşındı

İHA

Yerel mahkemenin öldürülen müzisyen ile ilgili kararı Yargıtaya taşındı

Gaziantep’te okul harçlığını çıkarmak için müzisyenlik yapan ve bahşiş nedeniyle çıkan kavgada öldürülen İsmail Değirmenci'nin davasında yerel mahkeme 3 sanıktan birine 4 yıl 7 ay hapis cezası ve bin 740 TL para cezası verirken, ikincisine 3 ay 10 gün hapis cezası ve 740 lira cezası, üçüncüsüne ise 2 bin TL para cezası verdi. Bölge Mahkemesi tarafından da onaylanan karar Yargıtaya taşındı.
Gaziantep’te okul harçlığını çıkartmak için çalıştığı barda 6 Nisan 2018 tarihinde iş yeri müdürü ve 2 garsonun karıştığı kavgada dövülerek öldürülen Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğrencisi İsmail Değirmenci'nin ölümüne ilişkin dava 8 ay sürdü. Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 Aralık 2018 tarihinde olayla ilgili karar çıktı. Kararda Sanık Yusuf Başgüden’e İsmail Değirmenci’ye yönelik hakaretlerinden dolayı bin 740 lira para cezası verilmesine, cezanın 10 taksite bölünmesine, Başgüden hakkında İsmail Değirmenci’nin ölümüne sebebiyet verecek olacak şekilde yaralama suçundan ceza istense de eyleminin basit kasten yaralama suç kapsamında kalmasından dolayı 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, cezanın 1/6 oranında azaltılarak 3 ay 10 güne düşürülmesi kararı verildi.
Sanıklardan Mehmet Dağ’a ise İsmail Değirmenci’ye hakaretinden dolayı bin 740 lira para cezası verilmesine, cezanın 10 taksite bölünmesine, Dağ hakkında ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralama suçundan dava açılmış olsa da otopsi raporuna göre ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğinin belirtildiği gerekçesiyle taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, cezanın 1/6 oranında indirilerek 4 yıl 7 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanık Mehmet Atar’ın ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralama suçundan beraatine, kasten yaralama suçundan 100 gün karşılığı adli para cezası verilmesine bu cezanın 2 bin lira olup 10 taksite bölünmesine karar verildi.
Karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından 11.10.2019 tarihinde onaylanırken, kararın onaylanmasının ardından olay yargıya taşındı. Verilen cezaları ödül olarak nitelendiren Değirmenci ailesinin avukatı Nesrin Tuncel, otopsi raporunun çelişki olduğunu belirterek, Yargıtayın adalet hislerini tekrar tesis edecek bir karar vermesini beklediğini dile getirdi. İddianamede iddia makamının mütalaası, bilirkişi ile otopsi raporu ve sanık beyanın yanı sıra tanık beyanlarının da yer aldığı davayla ilgili ise Yargıtaydan karar bekleniyor.

“Abi benim nefesim tükendi”
Olayın gerekçeli kararında yer alan ifadelerde ise Başgüden’le tartışan İsmail’i ayırmaya çalıştığını belirten Mehmet Dağ, İsmail’i tutmaya çalıştığını ancak İsmail’in onu iterek yüzüne tekme attığını söyledi. O esnada İsmail’in dışarıya doğru kaçtığını aktaran Dağ, “Ben de onun peşinden gittim. İş yerinin etrafında onu kovaladım. Yakaladığım yerde aramızda kavga çıktı. Kavga esnasında vale yanımıza geldi. İsmail bana ‘Abi benim nefesim tükendi beni burada bırakın’ deyince ben de onu bırakıp mekana döndüm” dedi.

"Duvarın kenarına attım"
Tanık Ayşe Deniz Yaman ise ifadesinde kulise geçtiği esnada bağırma sesleri duyduğunu belirtti. Daha önceden sahneye atılan paralar ile İsmail’e ikram edilen alkolden dolayı garsonlarla aralarında tartışma yaşandığını anlatan Yaman, “Kulisten çıktığımda koridorda kavga yaşanıyordu. Yusuf’un İsmail’e vurduğunu gördüm. Aralarına girmeye çalıştım. İsmail mekandan dışarıya çıkınca ben de dışarıya çıktım. O esnada Mehmet Dağ da oradaydı. Bana hitaben ‘Arkadaşınızı öldürdüm. Duvarın kenarına attım’ şeklinde sözler söyledi. Hemen İsmail’in yanına gittik Yerde yatıyordu. Bize nefes alamadığını söylüyordu. Hemen onu hastaneye götürdük” diye konuştu.

Öldüresiye darp kamerada
Mekanda çıkan arbede sonucunda maktulün baş ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı belirtilen kararda, “Maktulün fırsat bularak mekandan kaçtığı, iş yeri dışından temin edilen kamera görüntülerinde sanık Dağ’ın maktulü uzun süre kovaladığı, bir süre sonra yere düşen maktule defalarca kez tekme, yumruk atmak suretiyle vurduğu, hatta tanık Seydi’nin maktulü kaldırıp götürdüğü esnada bile eylemine devam ettiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"Olayla ölüm arasında tıbben bağ var"
Gaziantep Adli Tıp Kurumunun hazırladığı otopsi raporunda kişide tespit edilen travmatik değişimlerin tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları, kişinin ölümünün maruz kaldığı tartışma olayının efor ve stresinin tetiklediği, ani kardiyak ölüm sonucu meydana gelmiş olduğu, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağının bulunulduğu belirtildiği kararda aktarıldı.

"Otopsi raporu çelişkili"
Değirmenci ailesinin avukatı Nesrin Tuncel karara itiraz ederek kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Otopsi raporuna kalpte bulunan koroner arterlerin açık oluşunun yazılıp ardından ölüm nedeni olarak efor ve strese bağlı kalp krizinin gösterilmesinin çelişkili olduğuna dilekçesinde dikkat çeken Tuncel, “Çünkü tıbben kalp krizi, koroner arterler kriz durumunda daralmış veya tıkanmış bir görünüm arz eder. Bu nedenle bu raporu kabul etmek mümkün değildir. Midede biriken kanlı sıvının incelenmemesi büyük eksikliktir. Tiroid kartilajdaki yoğun kanama, midedeki kanlı muhteva ile birlikte değerlendirildiğinde iki durumdan söz edilebilir. Ya kartilajdaki kanam sonucunda soluk, yemek boruları tıkanarak solunum durmuştur ya da mideye alınan bir darbe sonucu mide kanaması geçirilmiştir. Ölüm sebebinin doğru bir biçimde saptanarak dikkate alınması durumunda oluşan suçun kasten öldürme suçu olduğu kabul edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

"Tıbben bağ var ama ceza hukuku açısından siz karar verin"
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesinin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesinin hazırladığı otopsi raporunda ise kişide tespit edilen tespit edilen travmatik değişimlerin tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı belirtilerek, “Kişinin ölümünün maruz kaldığı tartışma olayının efor ve stresinin tetiklediği, ani kardiyak ölüm sonucu meydana gelmiş olduğu, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağı olup olmadığı hususunun adli tahkikatla tarafınızla değerlendirmenizin uygun olacağına karar verildi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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