Şahin’den Mevlid Kandili mesajı Şahin: “Peygamberimizin hayatı tüm insanlık için en güzel rehberdir”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, gönüllerin sultanı Peygamberimiz, o cehalet dönemini asrı saadete çeviren örnekliği ve rehberliği ile sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa Peygamber olarak gönderildiğini belirtti. Rebiyülevvel ayının 12’nci gecesi olan bu kutlu gecede Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan Mevlidi Nebi’yi idrak ediyoruz diyen Başkan Şahin, "'Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım’ sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edişinin yıl dönümünün, dualarımızın kabulüne vesile olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Onun hayatının sadece ümmeti için değil, kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel rehber olduğunu belirten Şahin, “Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğumunun ve O’nun insanlığa kurtuluş müjdesi olarak getirdiği mesajlarla kalplerimizin aydınlandığı nurlu bir gecedir. Bu yıl her yıldan farklı olarak tüm insanlığın aylardır mücadele verdiği, sosyal yaşamımızı baştan aşağı etkileyen ve acı kayıplara neden olan yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınının hayırlısı ile son bulmasını Cenabı Haktan içtenlikle diliyorum. Bu emsal gün ve geceler her birimizin kendi iç kapılarımızı açmak, ruhumuzu beslemek, bir arada olarak beraberliğimizden duyduğumuz mutluluğu bir kez daha tatmak adına çok önemli bir fırsat. Tarihten bugüne bizi bir arada, diri tutan dualarımızın gücüne hep inandık. İşte bugün ve gecesi bu duaların her birinin gücünü daha net hissedeceğimiz, manevi iklimimizi günlük ritmimize eşitleyeceğimiz büyük bir fırsat olduğunu unutmamalıyız. Hayatıyla insanlığa örnek olan, hepimize yol gösterici olan, hadisleri ile hayatımıza yön veren ve ‘Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik’ ayeti ile hayatımızdaki öneminin vurgulandığı, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) hayatına işaret eden Mevlid Kandil’inin, vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandil’ini kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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