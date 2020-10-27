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Gaziantep'te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

İHA

Gaziantep'te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir hafta önce meydana gelen ve dayı yeğenin hayatını kaybettiği feci kaza, trendeki güvenlik kamerasına yansıdı.
İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde 20 Ekim sabahı meydana gelen feci kazada, FevzipaşaBeyoğlu treni, hemzemin geçidi geçmek isteyen Ökkeş Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki yeğeni Zeynep Azra hayatını kaybetmiş, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralanmıştı.
Feci kaza trenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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