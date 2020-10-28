Şehidin hayalini kurduğu eve hırsız girdi



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA) ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Üsteğmen Uğur Taşçı (30), hayatta olduğu dönemde İstanbul'da yaşayan ve yılda birkaç kez memleketleri Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen ailesi için ev satın aldı. Evi restore ettirmeyi ve emekliliğinde yerleşmeyi hayal eden Taşçı şehit olunca, evin restorasyonu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Şehidin hayali olan eve, geçen hafta giren hırsız ya da hırsızlar içeride bulunan motosiklet, televizyon ve bazı eşyaları çaldı. Olayı duyanların tepkisine yol açan hırsızlığın ardından mahalle sakinleri, şehidin hayali olan evin kapısına kaynak yaptırarak, hırsızlığa karşı önlem aldı.

2016 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Topçu Üsteğmen Uğur Taşçı'nın babası Mehmet Taşçı'ya ait Fevkani Mahallesi'ndeki eve, geçen hafta hırsız girdi. Kimsenin olmadığı eve, kapı kilidini kırarak giren kişi veya kişiler odaları dağıttı, evin avlusunda bulunan motosiklet ve televizyon ile ev eşyalarından bazılarını alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından mahalle sakinleri ise evin kapısına kaynak yaptırarak, yeni bir hırsızlık olayına karşı önlem aldı. Evde parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şehit Uğur Taşçı'nın babasına hediye etmek için satın aldığı evi, restore edemeden şehit düştüğü, ayrıca emekli olduktan sonra bu evde yaşamak gibi bir hayali olduğu öğrenildi.

'HAYALİ BU EVDE YAŞAMAKTI'

Fevkani Mahallesi Muhtarı Abubekir Turan, "Şehidin ailesi İstanbul'da yaşıyor ve yılda sadece 3 ay gelip, burada kalıyor. Şehidimiz hayattayken evi ailesi için satın aldı. Restore ettirmeyi ve emekli olunca da buraya yerleşmeyi hayal ediyordu. Ancak, 2016 yılında şehit oldu. Evi restore ettirmek kendisine kısmet olmadı. Şehit olmasının ardından evin restorasyonu belediye tarafından yapıldı. Ev restore edilip, ailesine teslim edildi ama ailesi İstanbul'da yaşıyor. Yılda 3 ay kadar gelip, burada kalıyorlar. Olayı duyunca kendileri de çok üzüldü. Umarım yapanlar bir an önce yakalanır" dedi.

KAPILARA KAYNAK YAPILDI

Turan, mahalleli ile birlikte karar alıp, evde yeni bir hırsızlık olayı olmaması için kapıya kaynak yaptırdıklarını ifade ederek, "Biz olayın ardından kapıyı tam anlamıyla sağlamlaştırıp, kaynak yaptık. Şu an içeriye hırsız girmesi imkansız. Vatanı ve bayrağı için şehit düşmüş bir askerimizden hatıra kalan eve hırsız girmesi utanç verici bir durum. Bizim, rahat uyuyalım diye, canını veren şehide saygısızlık yapmamamız lazım" diye konuştu.

Şehidin komşusu Emine İnce ise olayı öğrenince çok üzüldüğünü belirterek, bundan sonra evin korunması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-10-28 10:21:25



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