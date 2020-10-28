Genç işadamlarına web tabanlı "ekonomi" semineri Koçer: “Gaziantep, ihracat rakamları ve üretimdeki başarısı ile ekonomik kalkınmada bir örnektir”

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) pandemi sürecinde online düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, DNG Danışmanlık Kurucusu ve Ekonomist Fatih Keresteci’yi “Yeni Normalde Türkiye ve Dünya Ekonomisi”nin konuşulduğu webinarda ağırladı.

Dünya ve Türkiye Ekonomisinin pandemi ile zorlu mücadelesi, Türk varlıklarda süregelen değer kaybının nedenleri, Covid19’un neden olduğu yapısal değişimler, yeni normalde yeni yatırım temaları, Türk şirketlerinin finansal yapılarında yaşanan değişimler gibi konu başlıklarının ele alındığı web tabanlı seminerde tahminler ve öngörüler paylaşıldı.

GAGİAD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Gaziantep sanayisiyle, turizmiyle ve gastronomisiyle çok zengin ve dinamik bir şehir. Bu sene pandemi sebebiyle bazı sektörler durumdan etkilense bile sanayide çarklar dönmeye devam ediyor. 2019 yılı totaline bakacak olursak 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi. Bu sene ise Eylül ayı geçen yıl aynı ayına göre %15,3’lük artış sağlayarak aylık bazda tarihi bir rekor kırdık. Pandemi sürecinde tüm olumsuzluklara rağmen Gaziantep 5.OSB’si ve 200.000’i aşkın istihdamıyla güçlü bir yapıya sahip. Gaziantep, ihracat rakamları ve üretimdeki başarısı ile ekonomik kalkınmada bir örnektir. Yeni Normal süreçte finansman yapılarından başlayarak, yeni fikirlere, yenilikçi yöntemlere her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz mevcut durumu gözetirsek, iş dünyasının uzaktan erişime dayalı bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve bunun uzun vadeli bir dönüşüm süreci olacağını belirtmek isterim. Bu dönüşümde öncelikle şirket sahiplerine kamu kurum ve kuruluşlarına ve bireylere önemli roller düşmektedir. Bizlerde bu yenilikçi dönüşüme GAGİAD olarak katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Küresel gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi ve mali piyasalarına yönelik stratejik olarak değerlendiren Ekonomist Fatih Keresteci ise “Dünyanın majör bir değişim içinde. Türkiye’de yaşananları dünyadan bağımsız olarak görmemek lazım. Şu anda yaşanan değişimler, Türkiye’nin diplomasi ya da jeopolitik alanda yaşanan soru işaretleri sadece bize özgü değil, tüm dünyayı etkilemektedir. Bu değişim dünyayı hem daha korumacı hem de daha çatışmacı hale getirmektedir. Değişen dünya şartlarıyla iş yapma modelleri de değişiyor. Nasıl insanlar doğar, büyür, yaşlanır ve ölürse sektörlerde doğarlar, büyürler, yaşlanırlar ve ölebilirler. Önemli olan sektörlerin büyüdüğünü, yaşlandığını ve ilerde ölebileceğini düşünüp buna göre yeni iş alanları bulabilmemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Pandemi ile birlikte dünya ekonomisinde ani duruş yaşadığını vurgulayan Keresteci; “Dünya ekonomisi Mart, Nisan, Mayıs aylarında ani bir duruşla karşı karşıya kaldı. Ekonomik gelişmeler ülkelerin büyüme oranlarını da etkiledi, işsizlik oranları yükseldi. Merkez bankaları ilk önce bu krize eski alışkanlıkları ile hızlı bir şekilde faizleri indirdi. İkinci adım olarak aşırı likidite genişlemesine yöneldiler. Son hamle ise maliye politikaları üzerinden geldi. Devletler, pandemi tahribatını azaltmak için multitrilyonlarca dolarlık destek paketleri açıkladı. Şimdilik atılan radikal adımlarla pandeminin etkisini kısa sürede hafifletildi” dedi.

Dünyada paranın değerinin azaldığı, mal mülk ve fiziksel varlığın değerinin arttığı ve bunun devam edileceği bir döngüye girildiğini söyleyen Fatih Keresteci; “Türkiye pandemi ile mücadelede tıpkı dünyanın yaptığı uygulama adımlarını attı. Ekonomik durgunluğumuzu şuan biraz daha atlattık. Önümüzde ki dönemlerde de yeni kırılmalara ve dönüşümlere hazır olmalıyız. Sektörlerimizin bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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