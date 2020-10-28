Minik GKV’lilerin Cumhuriyet coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yılını çeşitli etkinliklerle kutlarken minik zeybeklerin sahne gösterileri göz doldurdu. Cumhuriyet sergisi, cumhuriyet oratoryosu ve halkoyunları gösterileri gerçekleştiren minik öğrencilerin gösterileri izleyenleri adeta büyüledi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde bir birinden farklı etkinlikle kutlamalara damgasını vuran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında anaokulu öğrencilerinin gösterileri dikkat çekti. Etniklikler kapsamında öğrenciler tarafından açılışı gerçekleştirilen serginin ardından minik öğrencilerin zeybek ekibi sahnede gerçekleştirdiği gösteriyle izleyenleri büyülerken minik öğrencilerden oluşan oratoryo Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşından Cumhuriyete uzanan yoldan kesitleri gözler önüne serdi. Miniklerin sahnelediği gösterileri GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci ve öğretmenlerin yanı sıra davetliler izledi. Pandemi kurullarının uygulandığı gösterilerde minik öğrencilerin sahne performansı dikkat çekti. Kutlamaları değerlendiren GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt öğrencilerin gösterilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97.yılını öğrencilerimizle birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Hafta boyunca bir birinden farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de sahne gösterilerimizi pandemi kurullarını uygulayarak gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecektir” dedi.

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