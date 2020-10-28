Şüpheli kuzenler tutuklandı Gaziantep’te 5. kattan düşerek ağır yaralanan gencin yaşam mücadelesi sürerken iki kuzeni tutuklandı

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Gaziantep’te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen gencin tedavisi sürerken, olayın ardından gözaltına alınan iki kuzeni tutuklandı.

5. kattan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızık’ın annesi Hatice Çimen, oğlunun düşmediğini, kuzenleri tarafından kablo ile darp edildikten sonra balkondan atıldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ö.K. ve İ.K. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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