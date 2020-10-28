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Mezine Sırakaya’dan ALG Spor’a destek ALG Spor, Avrupa sahnesinde

İHA

Mezine Sırakaya’dan ALG Spor’a destek ALG Spor, Avrupa sahnesinde

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan ALG Spor’a başarı diledi.
Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, Avrupa futbolunun kadınlardaki en önemli organizasyonu olan Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek ALG Spor’a başarı diledi.
Sırakaya, “Birçok ülkede profesyonel olarak oynanmakta olan kadın futbolu maalesef Türkiye’de hak ettiği yerde değildir. Kadınlar UEFA Şampiyonlar Liginde mücadele etme başarısı gösteren ALG Spor inşallah aldığı galibiyetler ve kupalarla tarih yazmaya devam edecektir. ALG Spor’un başarısı başta Türkiye olmak üzere Gaziantep için, kadın taraftarlar olarak bizler için büyük bir gurur” diyerek kadın futbolu adına takıma verdiği maddi manevi destekten dolayı kulüp başkanı Ali Gözcü’ye teşekkür etti.
Sırakaya, açıklamasının devamında, “34 Kasım’da Arnavutluk’ta tek maç eleme usulü ile başlayacak maçlarda 1. eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Vllaznia karşısında ter dökecek olan Gaziantep’in kadın futbol takımlarından ALG Spor’a kadın taraftarlar olarak tam destek veriyoruz. Başkanımız Ali Gözcü, Teknik Direktörümüz Aslı Canan Sabırlı ve takım oyuncularımızın yanındayız. Büyük bir emek ve çaba ile buralara kadar gelerek göğsümüzü kabartan ALG Spor ekibi büyük bir alkışı hak ediyor. Kadrosunu Survivor yarışması ile ünlenen 21 yaşındaki forvet Aycan Yanaç ile güçlendiren ALG Spor hem Gaziantep hem de Türkiye’nin gururu olacak. Biz inanıyoruz ve taraftarlar olarak takımımıza güveniyoruz. Vllaznia ekibini yenerek yurdumuza döneceklerini biliyoruz. Ayrıca, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında Rusya'ya çağrılan ALG Spor’un milli oyuncuları ile de gurur duyuyoruz. Gaziantep her alanda olduğu gibi sporda da büyük bir başarı göstererek örnek şehir olmaya devam ediyor. Süper Lig’de Gaziantep FK, ING Basketbol Ligi’nde Gaziantep Basketbol takımımızla, yine Süper Ligde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız ile süper bir şehir olduğumuzu tüm Türkiye biliyor. Biz kadın taraftarlar olarak gurur duyuyoruz” dedi.
Alt yapı eksikliğine de değinen Sırakaya, “Spor şehriyiz diyoruz ama burada parantez açmadan geçemeyeceğim. Alt yapıdan oyuncu yetiştirilmesini ve takımlarımızda daha çok şehrimizin gençlerini görmeyi arzu ediyoruz. Teknik adamlar ve futbolcu ithal etmek yerine, ülkemizin ve şehrimizin genç yeteneklerinin açığa çıkarılmasını, onlara şans verilmesini, ithal sporcu ve teknik direktörlere milyon dolarlar verilmesi yerine bu paraların Türk sporuna harcanması için adım atılmasını bekliyoruz. Amatör takımlarda oynayan onlarca genç futbolcumuz var. Amatör liglerden oyuncuların üst liglere yetiştirilmesi ve önünün açılması lazım. Ben buradan yerli hocalarımıza seslenmek istiyorum, lütfen amatör kulüplerimizi mercek altına alın, pırlanta gibi gençlerimiz var, onların önünü açın. Gözünüz Avrupa’da değil amatörde olsun. Yabancı oyuncu değil, Türk oyuncular yetişmeli. Hem Türk sporuna hem de ekonomiye katkısını düşündüğümüzde sporda millileşmenin ivedilik kazanması gerektiğini hepimiz görüyoruz. Taraftarlar olarak biz kendi çocuklarımızı sahada görmekten daha büyük keyif alacağız. Emin olun bizim çocuklarımızın fazlası var eksiği yok, yeter ki gerekli değeri gösterin” diyerek Türk sporunda kanayan yaraya parmak bastı.
“Kadın futbol tarihi 1920’lere dayanıyor”
Dünya kadın futbolunun 1920’li yıllara dayandığını vurgulayan Sırakaya, “FIFA üyesi 177 kadın milli futbol takımı bulunuyor ve bunlardan birisi de bizim ülkemiz. Aslında biraz kadın futbolunun tarihçesine bakmak lazım. Futbolu erkek oyunu olarak görenler, kadına futbol oynamayı uzun bir süre yakıştıramadı. 1920 yılında Dick, Kerr’s Ladies FC ile bir Fransız takımı arasında oynanan maç, uluslararası anlamda oynanan ilk kadın futbol maçı olarak tarihe geçti. Ne var ki 5 Aralık 1921'de Futbol Federasyonu, futbolun kadınlara göre bir spor olmadığı gerekçesiyle kendisine bağlı sahalarda kadınlar tarafından futbol oynanmasını yasakladı. Bu karar aslında spor ve kadın adına utanç vericiydi. 1921 yılında bağımsız Bayanlar Futbol Birliği (Ladies' Football Association) kuruldu. Aslına bakarsanız kadın futbolu hayatımıza yeni giren bir spor değil. 1969'a gelindiğinde Futbol Federasyonu'na bağlı olarak Kadın Futbol Birliği (WFA) kurulmasıyla süreç hızlandı ve kadın futbolu varlığını hissettirmeye başladı. 1969 yılında Avrupa Şampiyonası, 1970 yılında ise Dünya Kupası gayri resmi olarak ilk kez düzenlendi. 1975'te Asya Kupası, 1983'te Kadınlar Uluslar Kupası, 1984'te Avrupa Turnuvası derken Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Afrika Kadınlar Şampiyonası ve olimpiyatlarda kadın futbolu hızlı bir şekilde gelişimini sürdürdü” diye konuştu.

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