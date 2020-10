Gaziantep protokolünden Mevlid-i Nebi mesajları

Gaziantep protokolü yayımladığı mesajlarla Mevlidi Nebi haftasını kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında, bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) yeryüzünü şereflendirdiği, insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biri olan Mevlid Kandil’ine daha kavuşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bütün insanlığa ve alemlere rahmet olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. O, hep iyilik ve güzelliği aşılamış, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır. Gençliği, evliliği, aile reisliği, çocuklara olan şefkati ve muhabbeti, idareciliği, tüccarlığı, dostluğu, mücadeleleri, yaşlılığı ile Efendimiz, hayatımızın her safhasının rehberidir. Efendimiz, Resul olmadan önce de Emin’di. Kendisi insanın aşağıların en aşağısına düştüğü cahiliye toplumunda dahi Muhammedül Emin olarak tanınıyordu. O, ömrünün her aşamasını ümmeti ve tüm insanlık için bir edep, ahlak, muhabbet timsali olarak yaşayan bir eşrefi mahlukattı. Öyle ki onun hayatına kastetmek için gelenler onda hayat buldular, O’na husumet besleyenler O’nda sevgiyi ve şefkati öğrendiler. Resulü Ekrem Efendimiz; emin kişiliği, adaleti, hakkaniyeti, merhameti, edep, tevazu, hayasıyla insanlığın önünde yepyeni bir dünyanın, yepyeni bir hayatın kapılarını açtı. Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Peygamber Efendimizin yolu; güzellikler yolu, hak, hakikat, adalet, sadakat, ahlak yoludur. Onun yolu, merhamet, şefkat, hoşgörü, birlik, beraberlik yoludur. Bu yol ki kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet, şefkat ve rahmet toplumuna dönüştürmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik eder, bu mübarek gece vesilesiyle edilecek duaların ve yapılacak ibadetlerin kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini Rabbimden niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu yayımladığı mesajında, "İnsanların hayırlısı, son elçi ve kendisine ümmet olmakla şereflendiğimiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O’na olsun. O (s.a.s.), Hakta, adalette, merhamette, insanlıkta, yemede, içmede, oturup kalkmada, işte, güçte, devlet başında, vazifede, liderlikte ve hayatın akla gelen her şubesinde en mükemmel ve en güzel örnek. Mevlidi Nebi Haftası, Peygamberimizin yaşayışını, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Yüce Rabbimiz tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen, zulümden bunalan mazlumlara kurtarıcı, yolunu şaşıran insanlığa yol gösterici olarak gönderilmiş ve görevlendirilmiş olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.)’in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlidi Nebi Haftası’nı kutlar, bu duygularla, Mevlidi Nebi Haftası’nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. En sevgiliye sonsuz salat ve selam olsun’’ ifadelerini kullandı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajında, ’’Yüce Allah, insanın dünya ve ahiret saadeti için peygamberler göndermiştir. Mevlit Kandili; insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren bu nebevi silsilenin son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dünyaya teşrif ettiği gecedir. Bugün yine kavgalar, bunalımlar, ümitsizlik, güvensizlik girdabında ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 korona virüs salgınında; hukuku, huzuru ve sağlığını arayan dünya, Hz. Muhammed’in getirdiği hakikat ilkelerine, onun ahlakına, rehberlik ve örnekliğine, her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira başta İslam alemi olmak üzere dünyanın yaşadığı sorunların temelinde, Kur’an’ın bilgiyi, hikmeti ve hakikati gösteren yolundan, alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin sünneti seniyyesinden uzaklaşmanın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla günümüz insanının ve dünyanın özlediği değerler, huzur, güven ve sağlık; ancak bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde Hz. Peygamberin insanlığa tebliğ ettiği hakikatler ile mümkün olacaktır. Bugün biz Müslümanlar olarak kendinden önce ümmetini, insanlığı dert edinen yüce Peygamberimiz (s.a.v.)’in dünyayı teşriflerini kutlarken onun insanlığa getirdiği ilahi mesajı ne derecede anlayabildiğimizin, anlatabildiğimizin ve yaşayabildiğimizin de muhasebesini yapmalıyız. Bizler ne zaman ki bu muhasebede gönül rahatlığıyla ‘kendi hesabımızı’ verebilirsek işte o zaman Allah’ın izniyle kurtuluşa erenlerden olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak ‘’Mevlidi Nebi’’nin kardeşliğimizin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olması ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 korona virüs salgınının biran önce bitmesi dileğimle, başta Araban’lı hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit gecesini tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Prof. Dr. Özaydın, mesajında, “İki Cihan Güneşi Peygamber Efendimizin (SAV) Dünya’yı şereflendirmesinin idrakı olan Mevlid Kandili’nin ülkemize ve tüm insanlığa hayır, huzur ve rahmet vesilesi olmasını temenni ediyorum” dedi.

