Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

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Gaziantep’te bir iş yerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alınarak tutuklandı.

26 Ekim günü Şehitkâmil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 2 kişi bir iş yerine ait malzemeleri kamyonetin kasasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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