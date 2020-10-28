Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlar tutuklandı

Gaziantep’te bir iş yerine ait ürünleri çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alınarak tutuklandı.
26 Ekim günü Şehitkâmil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 2 kişi bir iş yerine ait malzemeleri kamyonetin kasasına yükleyerek çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.