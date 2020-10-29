Gaziantep Kolej Vakfı’nda Cumhuriyet coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenler ve etkinliklerle Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yılı kutlandı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun önemine değinen GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, “Atatürk emsalsiz dehasıyla eğitimden siyasete, hukuktan ekonomiye, her alanda imkansızlıkları gerçekleştirdi” dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bir dizi etkinlik düzenlendi. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklere Cumhuriyet Korteji damgasını vurdu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen etkinliklere GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, okul müdürleri, idareciler ve öğrenci velileri pandemi kurallarına uyularak katıldı. Etkinlikler çerçevesinde bir konuşma yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, cumhuriyetin önemine değinerek, “Onun bir hayali vardı. Ömrünü bu hayale adadı. İnandı, düşündü, savaştı ve kazandı. Çöken bir imparatorluğun küllerinden genç ve dinamik bir cumhuriyet ateşi yakmayı başardı. Çaresiz, yoksul bir halktan hem millet hem de ordu oluşturdu. 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir ” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir” şeklinde konuştu.

“Bugünlere kolay gelinmedi”

Türkiye’nin bu günlere kolay gelmediğini de sözlerine ekleyen GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, “Elbette bu günlere kolay gelinmedi. Seferberliklerden, dolup dolup boşalan kışlalardan, kıtlıklardan, gidilip dönülmeyen yerlerden gelindi bu günlere. Takvim sayfaları karanlık günleri gösterirken, ufku saran kara bulutlar, kendilerine uzanan bir çift aydınlık bakışı pek hesaba katmamıştı. Oysa özgürlük ve bağımsızlığa sevdalı bu gözler tarihin akışını değiştirecek, ulusun kaderini yeni baştan yazacaktı. Bulutlar güneşi örtebilir, umudu gölgeleyebilir. Fakat onun özgürlük tutkusuna yaklaşamazdı. Milletinin bağımsızlığı, onun bağımsızlığıydı. Atatürk emsalsiz dehasıyla eğitimden siyasete, hukuktan ekonomiye, her alanda yenilikler gerçekleştirdi. Tüm bu devrimler genç Türk Cumhuriyeti’nin kökleridir. Hepimiz sevgiyle yetiştirdiği bu köklerin birer meyvesiyiz. Bu nedenle hep bir adım ötemizde o var; yaşadıklarıyla, bize bıraktıklarıyla hep yanı başımızda, bir nefes kadar” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz Türkiye’nin aydınlık yüzüdür”

Büyük zorluklar, fedakarlıklar ve emeklerle kurulan Cumhuriyetin yeni nesiller tarafından geleceğe taşınacağını da sözlerine ekleyen Okul Müdürü Talya Serenada Onan gençlere seslenerek, “Sevgili Gençler, Atatürk’ün bizlere armağan ettiği, “En büyük eserim.” dediği Cumhuriyet, sizin omuzlarınızda yükselecek. Hak ve hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle, sizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmaktır. Bunun için, ağır bedeller ödenerek elde edilen ve sizlere emanet edilen Cumhuriyet’e, değerlerine bugün geçmişten daha çok sahip çıkmalı, Atatürk ilke ve devrimlerinden aldığınız ilhamla ülkemizin dört bir yanına ışığınızı yaymalısınız. Bizler Türkiye’nin aydınlık yüzü olan siz sevgili gençlerimizle Ata’mızın isteği olan, çağdaş medeniyetler seviyesindeki Türkiye’yi inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesi, gençliktir, yeni nesillerdir. Bu ülkenin geleceği sizi ellerinizde. “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyen Ata’mıza sözümüz var. Cumhuriyet Atatürk devrimleriyle sonsuza dek yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetin 97. kuruluş yıldönümünü kutlar, Büyük Önder Atatürk’ü ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Göz kamaştıran etkinlikler

Cumhuriyetin kuruluşunun 97.yılı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir birinden farklı etkinlikler büyük ilgi görürken, açılışı gerçekleştirilen sergiler adeta ziyaretçi akınına neden oldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende ise öğrencilerin sahne performansı büyük dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından okul kampüsünde düzenlenen kortej yürüyüşü coşkulu geçerken kurum genelinde çeşitli sahne gösterileri, Cumhuriyet Oratoryosu, Cumhuriyet Korosu, halkoyunları ve dans gösterilerinin yanı sıra sergiler ve online söyleşilerle Cumhuriyetin 97.yıl dönümü kutlandı.

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