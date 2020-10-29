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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB online eğitimlerinde kasım takvimini duyurdu

İHA

GAİB online eğitimlerinde kasım takvimini duyurdu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde sürdürülen online eğitimlerin Kasım ayında da devam edeceğini ifade eden Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci, ihracatçıların ihtiyacı olduğunu tespit edilen eğitimlerin verilmesini önemsediklerini ifade etti.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, ilgililerine yönelik olarak gerçekleştirilen online eğitimlerin Kasım ayı programını açıkladı. İhracatçıların ihtiyaç duydukları eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Ekim ayında gerçekleştirilen 8 başlıktaki 10 günlük eğitime toplamda 3.241 katılım olduğunu sözlerine ekledi.
Kasım ayı eğitimleri hakkında bilgi veren Kileci, “Online platformlar aracılılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde ilk olarak Girişim Evi kurucusu Mehmet Sanlı’yı ağırlıyoruz. Kasım ayı boyunca; ‘Kobiler ve Endüstri 4.0’ ve ‘Müşteri Memnuniyeti Eğitimi Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİYCRM)’ eğitimlerinin ardından sırasıyla; ‘Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması’, ‘Nakit Akış Yönetimi’, ‘Dijital Markalaşma’, ‘Şirketlerde İhracat Verimliliği Geliştirme’, ‘İş Dünyası İçin İletişim’ başlıklarını ele alacağız. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Şimdiden verimli geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
Söz konusu eğitimlerin ilki 3 Kasım 2020 Salı günü başlıyor. İlgililer, Kasım ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaibkasim2020onlineegitimprogramlarihk169.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü eposta ve sms ile gönderilecek.
Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerine de değinen Kileci, “Bildiğiniz gibi tamamı ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilen sertifikalı eğitim seminerlerimizin yanında Birliklerimiz bünyesinde, uzmanlık düzeyinde uzun soluklu eğitimler de düzenlenmektedir. Tüm Bölge insanımızın yararlanabileceği 116 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz Kasım ayında da aralıksız devam edecek. Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediğimiz bu online dış ticaret eğitimi Ekim ayında 7. dönem mezunlarını vermiş olup, uzmanlarımızı üye firmalarımız ile düzenli olarak buluşturuyoruz. Dış Ticaret personel ihtiyacı bulunan üye firmalarımız https://gaib.org.tr/tr/f/75.html linkindeki formu doldurarak başarılı kursiyerlerimizin özgeçmişlerine ulaşabilirler. Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimizin 8. dönemi, 16 Kasım 2020 tarihinde; bir diğer uzun soluklu eğitimimiz olan “Online ETicaret Uzmanlık Eğitimi”mizin 7. dönemi ise 2 Kasım 2020 tarihinde başlıyor. 4 Aralık’a kadar devam edecek olan 150 saatlik sertifikalı ve ücretsiz eğitimimizle Bölgemize yeni eticaret/eihracat uzmanları yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Çalışan ve mesai saatlerinde eğitimlere katılamayanlar için özel olarak düzenledikleri eğitimlerin Kasım ayında da devam etmesi yönünde çalışmaların sürdüğü belirten Kileci, “Herkesin bu eğitimlere ulaşabilmesi için fırsatlar oluşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle mesai saatlerinde gerçekleştirdiğimiz derinlikli eğitimlerimizi akşam saatlerinde çalışan kesim için de veriyoruz. Bu kesimin eğitim alması üye firmalarımızın personel kalitesini artırmak demektir. Yine, üye firmalarımızın dış ticaret departmanında çalışan personel için Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz ‘İleri Düzey Dış Ticaret İngilizcesi’ yoğun ilgi ile tamamlandı. Firmalarımızın personel gelişimine ciddi katkılar sağladı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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