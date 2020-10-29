Gaziantep'te 3 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, D400 karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.