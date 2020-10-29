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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü

DHA

Soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü


Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te 2,5 aylık Suriyeli bebek Fatma Halaf, nefes borusuna kaçan mama nedeniyle hayatını kaybetti. Baba, bebeğinin cansız bedenini, cenaze aracına kucağında taşıdı.
Acı olay, bu sabah İslahiye ilçesinde yaşandı. Suriye uyruklu Meryem Halaf, mama verdiği 2 aylık bebeği Fatma'nın, nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Mamanın nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü saptanan Fatma bebeğe, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Baba Ahmet Halaf'ın ceset torbasına koyulan cansız bedenini cenaze arabasına kucağında taşıdığı bebek, İslahiye'de defnedilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-10-29 12:29:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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