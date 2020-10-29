Gaziantep'te 29 Ekim coşkusu Vali Gül, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açıldı

Gaziantep Valiliğinin ev sahipliğinde cumhuriyetin 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında '29 Ekim Kutlama Programı' düzenlendi. Programda Vali Davut Gül, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul ederken, müzik öğretmenlerinden oluşan koronun Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açması büyük bir coşkuyla karşılandı.

Gaziantep Valiliği tarafından cumhuriyetin 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında '29 Ekim Kutlama Programı' düzenlendi. Gaziantep Fıstık Park'ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, askeri erkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, oda başkanları, gaziler, şehit aileleri, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cumhurbaşkanı'nın mesajı okundu

Programda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97. yıldönümüne hep beraber ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek' ilan ettiği bu gününe 97 yıldır demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe, milli iradeye her hal ve şartta sonsuz inançla sahip çıkarak, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 97 yılda Türkiye Cumhuriyeti büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve sağlam demokrasisi ile dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasında yer almıştır ve bunu sürdürecektir. Bu süreçte Gaziantep ili de her alanda ülkemizin gelişen dinamosu olmaya devam edecektir" diye konuştu.



Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açıldı

Vali Gül'ün konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okurken, kentte görev yapan öğretmenlerden oluşan koro da çeşitli marşlar ve şarkılar söyledi. Öğretmenlerden oluşan koronun okudukları bir marştan sonra Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açmaları ise büyük bir coşku oluşturdu. Okunan marşların ve şarkıların ardından ise Vali Gül, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

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