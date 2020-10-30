Pandemi kuralına uymayan 923 kişiye ceza

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Gaziantep’te pandemi kurallarına uymayan 923 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde ‘Sosyal Mesafe ve Maske’ kurallarına uymayan 923 şahsa işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 3 şahsa ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler denetimlerin artarak süreceğini ifade etti.

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