Polis kaçak sigaraya geçit vermedi

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Gaziantep polisi bir ihbarı değerlendirerek yaptığı operasyonda 3 bin 225 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda bir kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü mahallesinde bir evde yüklü miktarda kaçak sigara olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sonrası evde arama yapan ekipler 3 bin 225 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.

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