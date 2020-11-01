Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı

Gaziantep’te evlilik vaadi ile vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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