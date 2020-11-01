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Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı

DHA

Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, evlenme vaadiyle nişan yaptırdığı genç ile ailesini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan gelin adayı ve suç ortağı kadın, tutuklandı.
Gaziantep'te, polise başvuran bir genç, evlilik planı yaptığı bir kadına nişan yaptığını ancak gelin adayının takılan takıları alıp, suç ortağı bir kadın ile kaçtığını bildirdi. Adı açıklanmayan genç ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, nişan töreni ile nişan öncesi altın alışverişinin yapıldığı kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Kimlikleri saptanan gelin adayı ve suç ortağı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin altınları satarken görüntüleri de elde edildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-11-01 11:21:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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