SANKO Hastanesinde organ bağışı haftası SANKO Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Gürer: “Organ nakli hastalara yeni bir hayat şansı veriyor”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orhan Gürer, organ naklinin hastalara yeni bir hayat şansı verdiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orhan Gürer, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı.

Kadavra veya canlıdan alınan doku veya organın hasta bir kişiye tedavi edilmesi amacıyla ameliyatla nakledilmesinin, pek çok hayatı kurtarıldığını anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Gürer, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ nakline ihtiyacı olan hasta sayısı hızla artmakta, bu da organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir” dedi.

Böbrek, kalp, karaciğer nakillerinin hastalar için ikinci bir hayat şansı verirken, özellikle kronik böbrek hastalığı nedeniyle diyalize giren hasta ve yakınları için zorlaşan yaşam şartları yanında bu hastaların ülke ekonomisine de çok ciddi bir maliyetleri olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Gürer, organ bağışının mutlaka artması gerektiğinin altını çizdi.

Canlı organ bağışı oranıyla kıyaslandığında, kadavra organ bağışının özellikle Avrupa ülkelerinde daha fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Gürer, “Ülkemizde canlı organ bağışı daha fazla yapılmaktadır. Bu konuda halkın bilinçlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Nakille kurtulabilecek pek çok hasta, organ beklerken yaşamını kaybetmektedir” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Gürer, organ bağışında bulunmak için gerekli koşulları “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında 2238 Sayılı Kanun çerçevesinde 18 yaşını dolduran ve akli dengesi yerinde olan kişilerin, sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan organ bağışı bürolarında form doldurarak organ ve dokularını bağışlayabilirler” dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi tarafından 10 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdikleri başarılı nakillerle pek çok hastaya ikinci bir yaşam şansı verildiğini anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Gürer, “Halkımızın organ bağışı konusunda daha duyarlı olmasıyla hayata umutla tutunan hastalarımızın sayısı da artacaktır” diye konuştu.

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