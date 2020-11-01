Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP´te, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Sedat Yılmaz (31) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Oğuzeli ilçesinin Sergili Mahallesi´nde meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan çitçi Sedat Yılmaz, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki hafif ticari aracın direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan araç, savrulup devrildi. Kazada Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Sedat Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sedat Yılmaz´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-11-01 11:59:57



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