240 litre kaçak alkol ele geçirildi

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Gaziantep polisi, 240 litre kaçak alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düztepe mahallesinde 240 litre kaçak alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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