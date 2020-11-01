Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

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Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüştekin mahallesinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları arama sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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