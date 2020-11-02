Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı

İHA

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı

Şahinbey Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmirlilere 16 ton gıda yardımında bulundu.
Şahinbey Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak için 16 tonluk gıda paketi gönderdi. Sosyal belediyeciliğin birçok defa önemli örneklerini sergileyerek, ihtiyaç duyulan ve yardım talep edilen her yere el uzatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İzmir’deki depremzedelere 16 ton gıda yardımı göndererek destek oldu.

"İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İzmir’de yaşanan deprem sonrasında yaraların birlikte sarılacağını belirterek, "İzmir'de yaşanan deprem sonrası İzmir başta olmak üzere depremden etkilenen ve çevre illerde bulunan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Deprem ülkemizin gerçeği. Deprem hiç şüphesiz bir doğa olayı ancak sonuçlar açısından sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan çok önemli olan ve hatta yıkımlara yol açan bir doğal afet. Şahinbey Belediyesi olarak afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında 16 tonluk gıda yardımında bulunarak İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalıştık. Bu konuda ilgili birimlerimiz ile birlikte elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, enkaz altında olduğu bildirilen vatandaşlarımız için sevindirici haberler gelmesini diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci
YEREL HABERLER Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci
İngiltere bu çocuğu istiyor Jandarmanın elinden kaçırılan kız çocuğun bulunması için özel ekip kurulacak
YEREL HABERLER İngiltere bu çocuğu istiyor Jandarmanın elinden ...
(Özel Haber) 'Ayı'yı bulana ödül
YEREL HABERLER (Özel Haber) 'Ayı'yı bulana ödül
Duygu Delen iddianamesinde şok ifadeler Delen’in sevgilisinden daha önce de şiddet gördüğü iddianamede yer aldı Duygu Delen’in telefonunda "Yaşama sevinci kalmadı bende" yazılı not ortaya çıktı
YEREL HABERLER Duygu Delen iddianamesinde şok ifadeler Delen’in ...
Gaziantep'te 921 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 921 kişiye koronavirüs cezası
Oba’dan depremzedelere 24 saat makarna desteği
YEREL HABERLER Oba’dan depremzedelere 24 saat makarna desteği
Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ...
Çürümüş çadırlar ateşe verildi, gökyüzünü duman kapladı
YEREL HABERLER Çürümüş çadırlar ateşe verildi, gökyüzünü duman ...
Gaziantep’te huzur operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu
Şahinbey’de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı
YEREL HABERLER Şahinbey’de Mevlid-i Nebi haftası kutlandı
Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
240 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER 240 litre kaçak alkol ele geçirildi
Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı Ani manevra yapan aracın takla attığı kazada sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı Ani manevra ...
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü
SANKO Hastanesinde organ bağışı haftası SANKO Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Gürer: “Organ nakli hastalara yeni bir hayat şansı veriyor”
YEREL HABERLER SANKO Hastanesinde organ bağışı haftası SANKO Hastanesi Dr. ...
Kaplan'dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
YEREL HABERLER Kaplan'dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı ...
Gaziantep'te 872 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 872 kişiye koronavirüs cezası
Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı
Kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı
Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi ...
Lokantadaki tüp patladı: 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Lokantadaki tüp patladı: 3 kişi yaralandı
Ali Babacan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet diliyorum
YEREL HABERLER Ali Babacan: Depremde hayatını kaybeden ...
Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X