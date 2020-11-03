Gaziantep´te yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yeşilvadi Bulvarı Dutluk mevkisinde meydana geldi. Mustafa T. yönetimindeki 27 H 0658 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Minibüsteki 14 kişi, yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bulvardaki ulaşım kontrollü sağlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-11-03 09:19:11
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