Fatma Şahin Van’da deprem master planına dikkat çekti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB tarafından düzenlenen “Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları”nın Van’daki açılış organizasyonunda açıklamalarda bulundu. İzmir Depremi’ne değinen Başkan Fatma Şahin, bir Deprem Master Planı’nın hazır olması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan “Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları” nın Van’da yapılan açılışına katıldı. Toplantıda ayrıca Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan V. Mehmet Emin Bilmez, akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ile bürokratlar yer aldı. Fatma Şahin, yaptığı konuşmada Deprem Master Planı’nın yapılması ile büyük kalkınma modelinin şehirlerde ve yerel yönetimlerde uygulanabilirliğine değinerek beşerî sermayenin güçlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

“Dünyada değişimi ve gelişimi takip etmeliyiz”

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğine değinen Şahin, "Deprem Master Planı da hızlı yol alabilmek için TBB desteğe hazır. İzmir’deki deprem ciğerlerimizi yaktı. Koruyucu önleyici tedbir almazsak bunlar devam edecek. Bu yaşadığımız sorunlar bir sonuç. Dünya koruyucu önleyici tedbirler üzerinden gidiyor. Bunun maliyeti çok daha düşük. Canımız yanıyor ama üç beş gün sonra hayata devam ediyor ve yeni bir deprem olana kadar unutuyoruz. Her an deprem olacakmış gibi tedbir almamız gerekiyor. Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından takip etmek gerek. Bunu anlamadan ne şehrimizi ne bölgemizi ne ülkemizi değiştirebiliriz. Yenilenmezsek yeniliriz. Bizim medeniyet kodlarımız ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’, ‘Bir günü diğerine eşit olan zarardadır’ diyor. Bu medeniyet kodlarımızdan aldığımız ilhamla yapmamız ve yapmamız gerekenleri görüyoruz. Daha kötü günlere hazır olmak için dünyada değişimi ve gelişimi takip etmemiz lazım” dedi.

Şahin, konuşmasının devamında Dünyayı cennet de cehennem de yapmanın insanoğlunun elinde olduğunu belirterek, “Biz cennete talibiz, milletin duasına talibiz. Belediye başkanları olarak doğumdan ölüme insan hayatına dokunuyoruz. Hem bu dünyada hem öbür dünyada bir bedeli var. Bu duaları çoğaltmak geleceğe çok daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir yasasında tarım alanında boşluk var”

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan V. Mehmet Emin Bilmez konuşmasında Büyükşehir Yasası’ndaki tarım alanında boşluğa dikkati çekti. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünü artırmak için mutlaka yerel dinamikleri harekete geçirilmesi gerektiğini söyleyen Bilmez, büyükşehir belediyelerinin tarımsal faaliyetlerini hayata geçirirken yaşadığı sorunlardan bahsetti. Tarımsal alanların sahipsiz kaldığına değinen Bilmez, tarımsal faaliyetlerde büyükşehir belediyelerinin net görevler üstlenmesi gerektiğini kaydederek bölgenin en ciddi harekete geçirilmesi gereken yerel dinamiğinin tarımsal potansiyeli olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlik, "Kent YönetimiKent Ekonomisi" ve "Akıllı ve Yeşil Şehirler" başlıklı oturumlarla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.