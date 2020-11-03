Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 8. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep FK, cuma günü oynanacak Beşiktaş maçı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Kaleciler ise, özel bir program eşliğinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç gerçekleştirildi.

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