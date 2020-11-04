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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günay Güvenç: “Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum”

İHA

Günay Güvenç: “Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum”

Gaziantep Futbol Kulübü’nün deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, cuma günü evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçını dört gözle beklediklerini belirterek, 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarına devam eden kırmızısiyahlı ekibin kalecisi Günay Güvenç, eski takımına karşı oynayacağı maçtan 3 puan almayı hedeflediklerini belirtti.

“İzmir depremine çok üzüldük”
İzmir’de yaşanan 6,6’lık depreme çok üzüldüklerini belirten Gaziantep Futbol Kulübü’nün kaptanı Günay Güvenç, “İzmir'de çok kötü bir olay yaşandı. Gaziantep Futbol Kulübü olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Çok üzüldük. İnşallah ileride böyle şeyler yaşanmaz. Son haftalarda zaten çok üzücü olaylar yaşanıyordu. İzmir'deki deprem de üstüne gelince kahrolduk. Konuşması kolay değil bu konular hakkında ben sosyal medyadan fotoğraflara dahi bakamıyorum. Dediğim gibi vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyor yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.

“1 puana razı olmamak adına hep savaştık”
Ligde 5. beraberliklerini aldıklarını ancak her zaman galibiyet almak için sahaya çıktıklarını söyleyen Günay Güvenç, “Futbolda genel olarak deplasmanda 1 puan iyidir. Ama biz bugüne kadar hiç bu düşünceyle maça çıkmadık. 1 puana razı olmamak adına hep savaştık. 3 puanı istiyoruz ama 5 beraberlik var şu ana kadar. Beraberliğe de puan veriliyor. Bardağın dolu tarafı o ama tabii ki kazanmamız gereken maçlar da vardı bu beraberliklerin içinde. O yüzden en kısa zamanda kazanmak istiyoruz. Ligi iyi bir yerde bitirirsek kaç tane berabere kalmışız çok önemli değil. Biz istediğimiz puanları toplayalım, ligi güzel bir yerde bitirelim. Berabere kalmışız kazanmışız fark etmiyor” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum”
Eski takımı Beşiktaş’a karşı evlerinde oynayacakları maçta 3 puan hedeflediklerini vurgulayan Günay Güvenç, “Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum. Takımımız da dört gözle bekliyor. Beşiktaş maçı oynayacağımız büyük maçlardan birisi. Beşiktaş gibi güçlü bir camia gelecek Antep'e. Her zamanki gibi onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Benim için duygusal bir maç. Çok sevdiğim bir camia. Beni bilen bilir 3 senem çok güzel geçti Beşiktaş'ta ve şampiyon olduk. Şimdi rakip olacağız. Takım olarak hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın son haftalarda bir düşüşü var gibiydi. Ancak son maçları gördük, Beşiktaş halen çok güçlü bir rakip. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Fairplay açısından, maç zevki açısından güzel bir maç olmasını diliyorum. Tabii ki 3 puanı almak istiyoruz bu maçta” şeklinde konuştu.

“Transferim konusunda görüşmeler var”
Bu sezon Gaziantep FK ile sözleşmesi bitecek olan deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulunarak, “Transferim konusunda görüşmeler var. Ben kendimi çok fazla ön plana atmak istemiyorum. Burada Gaziantep FK'nın başarısı önemli. Biz onun için savaşıyoruz. Kulübüm benimle konuşmaya başladı. Yavaş yavaş ilerliyoruz zaten acelemiz de yok. Önceliğimin burası olduğunu kulüp de biliyor. O yüzden konuşmalar devam ediyor. En yakın sürede bir sonuç olur benim şahsım adına. Burada olmaktan mutluyum. 2,5 senem çok güzel geçti Gaziantep'te. Antepli oldum artık. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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