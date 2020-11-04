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Papy Djilobodji: "3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz" Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Papy Djilobodji: "Gol atacağıma söz veriyorum"

İHA

Papy Djilobodji: "3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz" Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Papy Djilobodji: "Gol atacağıma söz veriyorum"

Süper Lig'de geçen sezonun en çok gol atan stoperleri arasında yer alan Gaziantep Futbol Kulübü’nün deneyimli oyuncusu Papy Djilobodji, gollerini sürdüreceğine dair söz vererek, Beşiktaş maçı ile ilgili "İnşallah 3 puanı alan biz oluruz" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarına sürdüren kırmızısiyahlı ekibin Senegalli defans oyuncusu Papy Djilobodji, Beşiktaş maçından 3 puan almak için çok iyi çalıştıklarını ifade etti.

"İzmir depremi beni çok üzdü"
İzmir'de yaşanan deprem hakkında konuşan deneyimli defans oyuncusu Papy Djilobodji, "İzmir'de yaşananlar hakkında çok üzgünüm. Yaşanan olaylar gerçekten çok üzücü. Elimden sadece dua etmek geliyor. Kalbimiz onlarla beraber. Her zaman onların yanındayız. Türkiye ve dünya için çok üzücü bir olay. Umarım bir daha olmaz. Bugün bir haber gördüm. 91 saat sonra kurtarılan bir bebek var. Kalbimiz onlarla beraber gerçekten çok mutlu oldum onun ve ailesinin adına. Umarım bir an önce her şey yoluna girer. Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş maçında inşallah 3 puanı alan biz oluruz"
Cuma günü evinde oynayacakları Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Papy Djilobodji, "Cuma günü için çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puanı alan biz oluruz. Beşiktaş lige istediği gibi başlayamadı ama daha sonra toparlandılar. Sonuçta Beşiktaş. Ligdeki her maç zor. Ona göre her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Umarım bu maçtan da 3 puan alıp milli araya öyle gireriz" şeklinde konuştu.

"Goller atacağıma söz veriyorum"
Geçen sezon 6 gol ve 2 asistle en skorer oyuncular arasında yer alan Djilobodji, bu sezon hiç gol atamadığını ama kendisinin de gol atmayı çok istediğini söyledi. Sezon içerisinde goller atacağına inandığını ve buna söz verdiğini belirten kırmızısiyahlı oyuncu, "3132 maçımız daha var. Şu an sadece 7 maç oynadık. Gol atmayı ben de istiyorum. Gol atacağım da. Buna söz veriyorum. Umarım en kısa zamanda golleri atmaya devam ederim" diye konuştu.
Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica ise İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle üzüntü duyduğunu ve böyle bir ortamda futbol konuşarak kamuoyunu meşgul etmek istemediğini söyleyerek gazetecilerin röportaj talebine olumlu yanıt vermedi.

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