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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Opr. Dr. Nesrin Gümüş Öztürkmen SANKO Hastanesinde

İHA

Opr. Dr. Nesrin Gümüş Öztürkmen SANKO Hastanesinde

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nesrin Gümüş Öztürkmen, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı.
Opr. Dr. Nesrin Gümüş Öztürkmen 1982 yılında Gaziantep’te doğdu. Eğitimini Mehmetçik İlkokulu, Gaziantep Anadolu Lisesi ve Gaziantep Kolej Vakfı Lisesi’nde tamamladı. Lise eğitimi sırasında üstün başarı bursu ile Amerika’nın Seattle şehrinde Lisle Education Foundation tarafından yürütülen kültür değişim programına katılarak İngilizce dil becerilerini artırdı. Opr. Dr. Öztürkmen, 2000 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü’nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Gaziantep Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. Ancak cerrahi branşlara olan yoğun ilgisi nedeni ile uzmanlık eğitimine Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde Estetik ve Plastik Cerrahi alanında devam etti. 20082013 yıllarını kapsayan bu süreçte çok sayıda alanında başarılı cerrahla çalışarak bilgi ve deneyim kazandı.
Uzmanlık eğitimi sonrası 20142015 yılları arasında Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde zorunlu devlet hizmetini tamamlayan Opr. Dr. Öztürkmen, bu dönemde travma rekonstrüksiyonu konusunda deneyimlerini artırarak birçok estetik ve plastik cerrahi ameliyatını başarı ile uyguladı.
Gaziantep’te özel bir hastanede Ocak 2016 tarihinden itibaren 4,5 yıl estetik cerrahi ağırlıklı olmak üzere çok sayıda ameliyat gerçekleştirmenin yanı sıra hastaneye bağlı olarak hizmet veren estetik merkezinin de sorumlu hekimi olarak görev yapan Opr. Dr. Nesrin Gümüş Öztürkmen, Kasım 2020’den itibaren Opr. Dr. Metin Arıcı’nın da görev yaptığı SANKO Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.
SANKO Hastanesi plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi kliniği
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde, ameliyatlara ek olarak saç ekimi, kırışıklıkların tedavisinde kullanılan botox, kollajen ve yağ enjeksiyonları gibi cerrahi olmayan birçok tedavi yönteminden de yararlanılmaktadır.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde verilen hizmetler:
Burun şekil bozuklukları, Yüz kemiklerindeki şekil bozuklukları, Çene kemiğindeki şekil bozuklukları, Karın ve bacaklarda kollarda aşırı yağlanma, yağ birikimindeki düzensizlikler, Meme orantısızlıkları (büyüklükküçüklük) ve memede sarkmalar, Cilt sorunları: kırışıklıklar, istenmeyen leke ve dövmeler, izler, Yüzde yaşlanma: Yüzboyun cildinin ve kaslarının sarkması, kırışma, Altüst gözkapağı sarkmaları, Saç ekimi.
Doğum lekeleri, benler, hemanjiomlar, anormal meme gelişimi, dudak damak yarıkları, el, parmak ve kol anomalileri, yüz, yüz kemikleri ve kafatası anormallikleri, kepçe kulak ve diğer kulak anomalileri, kadın ve erkek ürogenital sistem gelişim anomalileri gibi doğumsal eksiklikler ve gelişimsel anormalliklerin onarımı da yapılmaktadır. Travma ve hastalıklar nedeniyle sonradan gelişen anormalliklerin onarımına ilişkin ise:
Kesiler, yara izleri, Yanıklar ve yanık sekellerinin tedavisi, Yumuşak doku yaralanmaları, Baş boyun, gövde ve ekstremitelerde kanser cerrahisi ve onarımı, Kanser ya da yaralanmalar sonrasında oluşan memenin kayıpları, şekil bozuklukları, İyileşmeyen yaralar, yatak bası yaraları, Acil parmak, el ve kol yaralanmaları, kayıpları, Çene yaralanmaları, kırıkları, çene eklemi bozuklukları, Yüz kemiği kırıkları, yüz yaralanmaları, yüz felçleri, Göz kapağının yaralanmaları ya da görmeyi engelleyen bozuklukları, Kazalardan sonra oluşmuş her türlü yumuşak doku eksiklikleri.
SANKO Üniversitesi hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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