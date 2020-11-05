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İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

DHA

İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen boru yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabaha karşı İslahiyeHassa kara yolunun 7´nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden M.K. (53) yönetimindeki 27 SV 053 plakalı boru yüklü TIR, Çınaraltı Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Devrilen TIR'dan savrulan borular ise iş makineleriyle yoldan kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-11-05 12:25:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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