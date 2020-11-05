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UDEF Türkiye’yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı bu yıl online olarak 60 ülkeden canlı bağlantı kurulacak programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor

İHA

UDEF Türkiye’yi bu yıl da dünya ile buluşturtuyor 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı bu yıl online olarak 60 ülkeden canlı bağlantı kurulacak programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor

Türkiye’de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen öğrenci buluşması final programı bu yıl Gaziantep’ten canlı yayınla yapılacak. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Türkiye’de misafir öğrencileri tek çatı altında toplayan en büyük sivil toplum kuruluşu olan UDEF, her yıl yüzlerce vatandaşın katılımıyla yüz yüze gerçekleştirirken, bu yıl düzenlenecek olan 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı Covid19 nedeniyle online yapacak. “Dünya ile Buluş” sloganıyla 7 Kasım’da canlı yayınla gerçekleşecek programa Türkiye’den mezun olan ve eğitimlerini hala burada devam eden yüz binlerce uluslararası öğrenci ve vatandaşlar katılacak. Mavera Kongre ve Sanat Merkezinden canlı yayınla seyircinin karşısına çıkacak olan organizasyona; Türkiye’den, Malezya’ya Güney Kore’den ABD’ye, Kırgızistan’dan Filistin’e, Arnavutluk’tan Tanzanya’ya, Bangladeş’ten Japonya’ya varıncaya kadar birçok ülkeden canlı bağlantılar gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor
203 ülkeden 200 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Uluslararası Öğrenci Buluşması Final programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Program, Türkiye’de eğitim alan binlerce uluslararası öğrenci kendi ülkelerinin kültürel renkleriyle bambaşka bir mozaik oluştururken “Dünya ile Buluş” vurgusunu yapıyor.
60 ülkeden canlı bağlantı
Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları Final Programı, Kur’anı Kerim tilavetinin ardından UDEF tanıtım filmi ve uluslararası öğrenci konuşması ile devam edecek. 68 dernek ve 25 temsilcilikten oluşan yurt içi bağlantılarının sonrasında UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat’ın konuşmasına yer verilecek. Endonezya ve Arnavutluk Dans Ekibinin gösterileriyle hareketlenecek programda 60 ülkeden bağlantı gerçekleştirilecek. Program çekiliş, plaket, teşekkür, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son bulacak.
Çekiliş ve Sürpriz Hediyeler
Bu yıl 13.’sünü gerçekleştirdiği programda UDEF bir ilke imza atıyor. Her yıl yaptığı uluslararası öğrenci buluşması final programlarında uluslararası öğrencilere sürpriz hediyeler kazanma imkanı sunan UDEF, bu yıl ebilet ile uluslararası öğrenciler için hem sürpriz hediyeler kazanma imkanı sağlıyor hem de program anısı olarak ebilet veriyor. UDEF’in internet sitesi üzerinden form dolduran katılımcılar biletlerinde ki barkot numaralarına göre çekilişe katılıyor, çekilişin sonuçları ise UDEF Youtube kanalından gerçekleştirilecek olan online final programı canlı yayınında açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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