Kırılan ağaç telefon direği, karayolunun ortasında havada asılı kaldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gece etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle ağaç telefon direği kırıldı. Üzerinde tellerin du bulunduğu direğin 3 metrelik bölümü yol ortasında havada asılı kaldı.
İslahiye'nin Karapolat Mahallesi yolu kenarındaki ağaç telefon direği, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle kırıldı. Üst bölümde kalan yaklaşık 3 metrelik direk, yol ortasında havada asılı kaldı. Bu sırada yolda kalan direk, sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, direği yol ortasından kaldırdı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-11-05 13:35:57
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